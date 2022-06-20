أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الغربي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.