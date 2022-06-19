توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، حتى يوم السبت المقبل.

وأشار المركز إلى أن الأمطار الرعدية يتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة، ويبدأ سقوطها من اليوم حتى السبت.

موجة حر متوقعة

وفي وقت سابق توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تسود موجة حر متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في الحرارة يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية بدءًا من غد الاثنين.

موسم طباخ اللون

وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون واضحًا نهاية الأسبوع، مرجعًا السبب في أن غدًا الاثنين سيكون بداية موسم طباخ اللون الذي يحول التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر ولفت إلى أن هذه الموجة متوقع أن تستمر عدة أيام، موضحًا أن هذا الحر مهم لنضج التمر ومثل موجات الحر هذه متوقعة على فترات خلال فصل الصيف وتعتبر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة.