أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لأمطار رعدية ونشاط في الرياح؛ ما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتؤثر التنبيهات الجوية المذكورة على كل من أضم، والطائف، والهدا، وقيا، فيما تستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

كما أشار المركز الوطني للأرصاد إلى توقعات بشأن أمطار غزيرة إلى متوسطة؛ على مدن: الشفا، والعرضيات، وبني يزيد، وميسان.

وتشمل التأثيرات الجوية المصاحبة: سقوط البرد، والسيول ونشاط الرياح السطحية.

صيف مبكر:

يذكر أن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، قال: إن الصيف بدأ مبكرًا هذا العام، وتشهد المملكة درجات حرارة مرتفعة قبل دخول فصل الصيف فلكيًّا.

ارتفاع الحرارة:

وأضاف القحطاني، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن بعض مدن المملكة تجاوزت درجات الحرارة بها 52 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أن هذه ظاهرة مهمة يجب تسجيلها في صيف هذا العام.

وتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة في معدلاتها المعنية في فصل الصيف، لافتًا إلى أنه مع الموجات الحارة سوف تسجل درجات الحرارة 50 مئوية أو أعلى.