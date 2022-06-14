أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، ويشمل تأثير الحالة رجال ألمع، وتستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

أتربة على المنطقة الشرقية



وفي السياق ذاته؛ حذرت الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح، وإثارة الأتربة على المنطقة الشرقية، ما يؤدي لانعدام الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالأتربة والرياح؛ هي: الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، ويستمر الإنذار المذكور حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، علمًا بأنه بدأ في الثالثة والنصف من عصر اليوم.

عوالق ترابية على القصيم وحائل

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم؛ تحذيرًا بشأن تعرض منطقة القصيم لعوالق ترابية تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتحذير هي كل من: النبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور. وتستمر حالة التحذير حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، علمًا بأنها بدأت في السادسة والنصف صباحًا.

كما حذر من تعرض منطقة حائل لاستمرار حالة العوالق الترابية، وتدني مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل المدن المتأثرة بالتحذير كلًا من: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق. وتستمر حالة التحذير في حائل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.