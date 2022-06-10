أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يترتب عليه تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح بيان المركز أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة هي كل من: المجاردة، وبارق، ورجال المع، والمحاليل. كما أشار إلى أن التنبيه يبدأ من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الجمعة، ويستمر حتى السابعة مساءً.

موجة حارة في الرايس وينبع:

وفي السياق نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أتربة ورياح على جازان:



كما حذر من رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج، تشمل مدينة جيزان ومحافظات بيش والدرب وأحد المسارحة ومركز الشقيق، وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.