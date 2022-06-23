أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض منطقة الباحة لسحب رعدية ممطرة، ورياح نشطة تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.

كما لفتت إلى انتهاء حالة التنبيه في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

توقعات الأرصاد

كما أشار إلى تعرض مدن: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبنى؛ لأمطار خفيفة ونشاط في الرياح.

وبيَّن أن الحالة تنتهي في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

ولفت المركز إلى تعرض منطقة عسير لأمطار خفيفة، تؤثر على البرك والقحمة، وتؤدي لارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح، وتدني مستويات الرؤية الأفقية، حتى العاشرة مساءً.



كما تتعرض مدن رجال المع ومحايل لأمطار خفيفة ونشاط في الرياح، حتى العاشرة مساءً.

هطول أمطار

وتستمر الأمطار على مدن: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والعرين، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب؛ حتى الحادية عشرة مساء.

