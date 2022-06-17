أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن استمرار حالة الأمطار الرعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للتنبيه المذكور هي: نشاط حركة الرياح السطحية، وتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتضمن المتأثرة بالظواهر المذكورة كل من: أضم، والشفا، وبني يزيد، وقيا، وميسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

تدني الرؤية في المدينة المنورة:

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

أمطار ورياح نشطة على عسير:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.