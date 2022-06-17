حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على منطقة عسير، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن التأثيرات الجوية المصاحبة لهذه الظواهر الجوية تتمثل في: تساقط البرد والسيول، فضلًا عن نشاط الرياح.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: النماص، وبلقرن، وتنومة.

وتنتهي حالة التنبيه في الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة، علمًا بأنها بدأت في الساعة العاشرة صباحًا.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.