تواصل مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، تطبيق التعليمات في إعادة قائدي المركبات من المقيمين ممن لا يحملون تصاريح تخولهم بالدخول.

تعليمات منظمة للحج:

وقالت القوات الخاصة بأمن الطرق، في تغريدة على حسابها بتويتر: “تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، يتم منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند كافة مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة”.

استثناءات:

ويستثنى من قرار المنع الصادر لهذا العام كل من يحمل وثائق: تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

منع المقيمين من دخول مكة دون تصريح

وقد أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، في وقت سابق أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.