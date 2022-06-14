استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء، محافظ المجمعة ورئيس نادي الفيحاء، عبدالله أبانمي.

أمير الرياض يستقبل إدارة النادي:

وتواجد في الزيارة اليوم، بجانب محافظ المجمعة ورئيس النادي، أعضاء مجلس إدارة الفيحاء، والجهازان الإداري والفني والطبي ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم وعدد من منسوبي النادي، وذلك بمناسبة الفوز بلقب الكأس.

وهنأهم أمير الرياض بالبطولة، وأشاد بالمستويات الفنية التي أهلت الفريق في مشوار إنجازه، منوهًا بالتطور والدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كما قدم دعمًا سخيًّا لخزينة النادي.

وتوج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، ليحقق العديد من المكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رئيس الفيحاء سعيد بالزيارة والدعم:

وثمن رئيس نادي الفيحاء اهتمام أمير الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، وقال: “أقدم جزيل الشكر والتقدير على استقباله واهتمامه بأندية المنطقة كافة ودعمه المادي للفيحاء”.

وتابع: “هذا الدعم يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى به أندية المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كما أن هذا الاهتمام دافع نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات”.