رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الأربعاء، حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود الدفعة 61 في ملعب (مرسول بارك) بالمدينة الجامعية بالدرعية.

ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض كان في استقباله صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ووكلاء الجامعة.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود كلمة ثمن فيها رعاية سمو أمير منطقة الرياض للحفل، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعلم ورواده، مشيراً إلى أن اليوم نجني ثماره بتخريج أكثر من ستة آلاف خريج تدفع الجامعة بهم إلى ميادين العمل.

وقال: ” نتشرف بانضمام كوكبة علمية جديدة إلى وطننا الغالي؛ ليكونوا شركاءَ فاعلين لاستشرافِ التحول الوطني الذي سينقل المملكةَ ومسيرتها التنموية إلى مصافِ الدول المتقدمة”، مقدماً التهنئة للخريجينَ على ما حققوه من نجاحٍ وتفوق.

بعد ذلك ألقى الطالب أسامة الفقيهي كلمة الخريجين عبر فيها عن فرحتهم بهذا اليوم الغالي على قلوب الجميع، وكان نتاج سنين مضت وأيام خلت تجاوز الجميع فيها صعوبات، وبقي العلم الذي اكتسب مناراً، بعدها شاهد سموه والحضور عرض عرضاً ضوئياً، ثم كرّم المتفوقين والرعاة.

