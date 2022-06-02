استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة يوم أمس الأربعاء، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال يرافقه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله بن عبيد الحربي وفريق العمل بمناسبة حصول الإمارة على شكر هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو).

إشادة بالإنجاز:

وأشاد أمير الشرقية بما تحقق من إنجاز ووجه شكره لفريق العمل في الإمارة الذين ساهموا في تحقق هذا التميز ، وشدد على الاستمرار في التميز ومواكبة التوجهات الحكومية لتطبيق مفاهيم كفاءة الإنفاق ، مع الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية.

كما استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية، وكيل الإمارة والفريق المرافق، وأشاد بهذا الإنجاز الذي يضمن كفاءة الإنفاق وتنفيذ تطلعات القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وحث فريق العمل على الاستمرار في تطبيق التعليمات التي ترد بهذا الخصوص.

تميز في كفاءة الإنفاق:

وأوضح وكيل الإمارة أن هذا التميز في كفاءة الإنفاق تحقق بتوفيق الله ثم توجيهات ودعم أمير المنطقة ونائبه، حيث كانت الإمارة ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تميزت على مستوى المملكة من خلال إدارتها للأعمال المالية والمشاريع وفق الأهداف المخطط لها.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحربي: إن هذه النتائج تحققت بتوجيهات أمير الشرقية ونائبه وبمتابعة وكيل الإمارة بالالتزام بالأنظمة المالية وحوكمة العمليات، والاستفادة من مبادرات وزارة المالية والتجارب الناجحة والتحفيز على خلق المبادرات والعمل عليها لتحقق فرص كفاءة الإنفاق في الإمارة.