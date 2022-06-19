في مشهد يدل على الاحتفاء بضيوف الرحمن والاعتزاز بخدمتهم وتسهيل كافة الإجراءات، حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير الحدود الشمالية على استقبال أول دفعة من حجاج العراق قدمت عبر منفذ جديدة عرعر البري وقدم لهم الورود واعدًا إياهم بتذليل الصعاب.

حجاج عراقيين الورد للورد لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية..وذلك بعد أن قدم الورد للحجاج مع دخولهم للمنفذ ..ليعبرون عن مشاعرهم باهداء سموه ،ليعيد سموه الورد لهم مؤكداً هدية لكم ونحن هنا لخدمتكم وكافة أبناء الشعب السعودي @fksalsaud pic.twitter.com/p8gRnFVtE3 — جاسر الصقري (@jasseralsagri) June 19, 2022

أمير الشمالية يهدي الورد للحجاج

وظهر الأمير فيصل بن خالد، في مقطع فيديو وهو يستقبل الحجاج العراقيين بالورود، فيما قام أحدهم بتبادلها معه قائلًا له: “الورد للورد”، ليعيد الأمير الوردة له قائلا: “الله يسلمكم جميعًا أنتم في أمان إن شاء الله.. الله يوفقكم”.

كما ظهر أمير الشمالية، في مقطع آخر يتحدث مع حاجة عراقية، ويؤكد لها أن الأجهزة كافة موجودة لخدمة الحجاج وتوفير متطلباتهم، مؤكدًا لها: “كلها إجراءات خفيفة وتتوكلون على الله.. بالصحة والعافية.. حج مبرور إن شاء الله”.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية في حديث مع حاجة عراقية ..ويؤكد متواجدين لخدمتكم وتوفير كافة متطلباتكم ..والحاجة العراقية شكرا لكم ولجهودكم المميزة .. pic.twitter.com/REBmuBbI5R — جاسر الصقري (@jasseralsagri) June 18, 2022

إشادة بموقف الأمير

وأثنى المواطنون على ما قام به أمير الشمالية، فقال أحد المغردين: “أمير ذو همة وقدر ومقدار ومقام.. من أسرة عظيمة وأسرة حكم.. والله إني أحببته في الله وقدرت له هذا القبول”. وأضاف آخر: “من حرص ولاة الأمر أن سخروا لهذه البلاد مثل هالأمير المبارك ليخدم المواطنين والحجاج وزائري هذه البلاد المباركة هنيئًا للشمال”.

وأشار مغرد: “جزيل الشكر للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة الشماليه على حفاوة الاستقبال لأخوته العراقيين حجاج بيت الله الحرام..وهذا يدل على القلب النقي الأصيل الذي يحاول تقوية روابط العلاقه مع أبناء بلاد الرافدين”.