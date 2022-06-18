استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، في منفذ جديدة عرعر الحدودي، رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي بمناسبة وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق.

توجيهات القيادة:

وأكد أمير الشمالية أن ما تقدمه مختلف الجهات العاملة في المنفذ تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعنايتهما بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة ليُكملوا رحلتهم إلى الديار المقدسة تحيطهم منظومة متكاملة من الخدمات.

إشادة بحفاوة الاستقبال:

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الحج العراقية بحفاوة الاستقبال وبالتنظيم والإجراءات والخدمات التي وفرتها المملكة لخدمة حجاج ومعتمري العراق، وبما اتسمت به من مرونة.