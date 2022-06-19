رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا، والتي أقيمت في أوزبكستان.

سلسلة إنجازات:

وأكد أمير منطقة تبوك أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، مشيدًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنأ الشعب السعودي وكذلك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز، سائلًا المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها.