يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، غداً حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر لحملة البكالوريوس والدفعة التاسعة لحملة الماجستير، حيث سيقام الحفل في المبنى الرياضي في مقر الجامعة لعام 1442 -1443 هـ.

تخريج 500 طالب وطالبة

وتزف الجامعة في حفلها لهذا العام ما يزيد على 500 خريج وخريجة من مختلف الكليات (كلية الهندسة، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والعلوم والدراسات الإنسانية وكلية الدراسات العليا).

وأعرب رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.