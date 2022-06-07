استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج أ. سلمان بن ظافر الشهري الذي قدم لسموه التقرير السنوي الإداري والمالي للجمعية للعام ٢٠- ٢١.

بالإضافة إلى تقرير مفصل عن المؤتمر العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة / آفاق مشرقة، الذي نظمته الجمعية خلال الفترة من ٥-٦ ديسمبر ٢٠٢١ م برعاية من سموه الكريم.

برامج جمعية تيسير

كما أطلع الشهري سموه على البرامج القادمة التي تسعى تيسير إلى تنفيذها سعياً منها في تحقيق أهدافها في خدمة مستفيديها من ذوي الإعاقة والأصحاء المرتبطين بهم وأسرهم.

وقد أشاد سموه الكريم بما حققته الجمعية من إنجازات متمنياً لها كل التوفيق والتميز والنجاح.