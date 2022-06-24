وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رسالة إلى الجماهير بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أنمار الحائلي يشيد باللاعبين

وقال أنمار الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللهم لك الحمد ولد هذا الكيان من رحم المعاناة، ومعه عرفنا أن لا شيء مستحيل في عالم كرة القدم بعد مشيئة الله”.

وتابع أنمار الحائلي: “نعم لا زلت أراهن على اللاعبين والجهاز الفني والإداري وسأظل أراهن وأدافع عنهم ما دمت على سدة هذا الكيان العظيم.. ( صناع القرار) نريدكم الاثنين والباقي بيد الله عز وجل”.

الاتحاد يواجه الباطن بالجولة الأخيرة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال وسط منافسة قوية على حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على فرصهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).