عبر العديد من سكان حفر الباطن عن استيائهم من كثرة انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية مؤكدين أن هذه ظاهرة صارت شبه متكررة في موسم الصيف وتقف شركة الكهرباء عاجزة عن تقديم أية حلول ناجعة لها.

حريق محدود سبب انقطاع التيار

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أن سبب انقطاع التيار عن بعض المشتركين في حفر الباطن هو وقوع حريق محدود لمحطة تحويل حفر الباطن مشيرة إلى أنه تمت إعادة التيار لجميع المشتركين.

أهالي حفر الباطن يكذبون شركة الكهرباء

وفي نفس الوقت أكد العديد من المشتركين أنه لم يتم إعادة التيار رغم إعلان الشركة حيث قال نايف المطيري في تعليقه على تغريدة الشركة عن إعادة التيار عبر تويتر: “غير صحيح ولم تتم اعادة الخدمة وهذا حنا شوي ونصير على الفحم”. وتابع :” كل صيف وهذي حالتنا نشكركم على سوء خدمتكم” أما سليمان الزبير فاكتفى بالقول:” حسبي الله ونعم الوكيل” فيما قال مغرد ثالث :” ما رجعت الخدمه عندنا للحين ” وتضامن معه آخر بالقول:”غير صحيح ما رجعت الكهرباء”.

اعتذار الشركة

وعبـرت السـعودية للكهربـاء، عـن اعـتـذارها لجميع المشتركين المتأثرين من هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، معبـرة عـن شـكـرهـا علـى تعاونهم معها. مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية واستمرار إيصالها بموثوقية عالية إلى جميع المشتركين، على رأس أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.