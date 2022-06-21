أكد أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية لا تنفصل عن قمة جدة التي دعها إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر المقبل.

فيديو | أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود د. علي العنزي: جولة #ولي_العهد تأتي لتنسيق المواقف العربية ومواجهة تحديات المنطقة #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/hgazHnTsKr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2022

تحالفات وعلاقات وشراكات:

وأضاف العنزي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن العالم اليوم أصبحت تحكمه التحالفات والعلاقات والشراكات، والصين اليوم تدعو مصر والسعودية والإمارات لحضور قمة البريكس، كما أن الاتحاد الأوروبي يغازل دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، إذًا المملكة ستكون محور التجاذبات في المنطقة.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في هذا التوقيت جاءت من أجل تنسيق المواقف، وبهدف بناء موقف عربي موحد تجاه القضايا والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

خطوة مهمة:

وشدد على أن التحركات السعودية لتنسيق المواقف مع مصر والأردن والعراق هي خطوة مهمة من أجل التنسيق لقمة جدة المزمعة يوليو المقبل، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضية الفلسطينية والعديد من القضايا الأخرى.