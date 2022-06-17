كشفت وزارة الصحة، عن التطعيمات اللازمة التي يجب أن يأخذها الحجاج داخل المملكة قبل أداء مناسك الحج.

أبرز التطعيمات اللازمة قبل الحج

وقالت وزارة الصحة، في انفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه يراعى أخذ تطعيم الحمى الشوكية، لمن لم يتلقوا هذا التطعيم خلال الـ5 سنوات الماضية، وذلك خلال 10 أيام على الأقل قبل الذهاب للحج.

وأضافت الوزارة أنه يراعي أيضًا أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوه، وذلك قبل الذهاب للحج بـ10 أيام على الأقل.

التحصين ضد كورونا شرط الحج

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أكدت أن استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال شرطًا ساريًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط استكمال التحصين ضد فيروس كورونا، بأحد لقاحات كوفيد -19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا” لأداء مناسك حج 1443هـ.