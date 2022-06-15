كشف المحلل السياسي مبارك آل عاتي، عن أبرز الملفات التي ستكون حاضرة في زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة للمملكة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن هذه الزيارة تختلف عن زيارات رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

#من_الشاشة | ما أهم الملفات التي ستكون حاضرة في زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة؟ مع المحلل السياسي مبارك آل عاتي. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/63Id282iPh — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) June 14, 2022

وأوضح آل عاتي خلال استضافته بقناة “السعودية”، أن المملكة اليوم هي من يُعد ملفات الزيارة طبقًا للمصالح الوطنية ومصالح المنطقة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

العلاقات التاريخية الاستراتيجية

وأشار إلى أن أول وأهم ملف سيكون حاضرًا خلال زيارة بايدن هو ملف العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة والمنظومتين الخليجية والعربية، خاصة أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد أن الملف الإيراني سيكون حاضرًا أيضًا، وعداء طهران للمنطقة واستمرار نظامها في زعزعة استقرار الدول، فضلًا عن خطورة الملف النووي الإيراني الذي أصبح يلقي بمزيد من العبء خاصة مع فشل محادثات فيينا.

الملف اليمني

وأوضح آل عاتي أن الملف اليمني سيكون من الملفات المهمة والثالثة التي ستكون حاضرة في زيارة بايدن للمملكة، حيث تشترك البلاد مع واشنطن في معالجته، ونجحت المملكة بتأييد الولايات المتحدة بتمديد الهدنة.

ولفت إلى أن بحث تثبيت الهدنة في اليمن والتوصل لحل سياسي طبقًا لمبادرة السلام التي أعلنتها المملكة وطبقًا لقرارات مجلس الأمن، تؤكد على وجوب حل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، مشددًا على أن الولايات المتحدة تشاطر البلاد في هذه الخطوة لدعمها الجهود السعودية.

أمن الطاقة والشرق الأوسط

وبشأن الملف الرابع، توقع المحلل السياسي، أن يكون ملف أمن الطاقة العالمية، وما مثلته المملكة من ضمانة وأيقونة حقيقية لحفظ استقرار أسعار الطاقة وأسواق الطاقة للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ملفات الشرق الأوسط ستكون حاضرة أيضًا، ومن أهمها القضية الفلسطينية وحرص المملكة على وجوب الحق الفلسطيني طبقًا للقرارات الشرعية الدولية، وعودة سيادة الدولة في لبنان، وحفظ أمن واستقرار العراق وقطع أي تدخل إقليمي يُعطل تشكيل حكومة حتى الآن، فضلًا عن ملف مكافحة الإرهاب.

تفاصيل زيارة بايدن

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي زيارة رسمية إلى المملكة يومي 15و16 يوليو المقبل، وذلك بعد دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.

ويلتقي بايدن خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.