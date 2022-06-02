تأهل منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم إلى الدور النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب الأسكتلندي بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من المنتخب الأوكراني، حيث تمكن اللاعب أندري يارمولينكو من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ33.

أوكرانيا تضرب بثلاثية:

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوكراني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب الأوكراني في إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية عبر اللاعب رومان ياريمتشوك بالدقيقة الـ49.

وقلص منتخب أسكتلندا الفارق بعد ذلك عبر اللاعب كالوم ماكجريجور بالدقيقة الثمانين.

ونجح منتخب أوكرانيا في إحراز ثالث الأهداف عبر اللاعب أرتيم دوفبيك بالدقيقة الـ93.

مواجهة قوية منتظرة ضد ويلز:

وسيواجه المنتخب الأوكراني، نظيره الويلزي يوم الأحد المقبل في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2022 بـ قطر.