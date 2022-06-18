كشفت شهد منشي تفاصيل تكليفها بمنصب مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي بفرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، بدلًا من زميلها إبراهيم الزهراني.

بعد تكليفها برئاسة قسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة..

"شهد منشي" تعلّق على ردود الأفعال على قرار تكليفها.. وتؤكد: المرأة السعودية أثبتت نجاحات في كافة المجالات#وزير_الشؤون_الإسلامية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YEcMcGYfcI — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 17, 2022

لا ترتيب مسبق:

وقالت شهد، في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن تكليفها لم يكن بترتيب مسبق، ولكنه جاء من شدة إعجاب وزير الشؤون الإسلامية بعملها والفيديو المرئي الذي شاهده، وبدأ يسألها عن تخصصها واسمها وخبراتها.

خبرات عديدة:

وأضافت أن لديها العديد من الخبرات والتغطيات الإعلامية وكتابة الأخبار والتقارير في صحف مختلفة ومتعددة تطوعت فيها.

وتابعت شهد منشي، أنها نظمت كثيرًا من الاحتفالات والحملات الإعلامية وشاركت في تغطيات كثيرة مثل معرض الكتاب، لافتةً إلى أنها خريجة 2020.