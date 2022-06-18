طمأن الفنان الكويتي عبدالمحسن القفاص، جماهيره بصورة من المستشفى بعد خروجه من غرفة العمليات، مشيرًا إلى تحسن وضعه الصحي.

وكتب القفاص على صورة نشرها على حسابه الشخصي بإنستجرام: “الحمد الله تم الخروج من غرفة العمليات ودخولي الجناح مستشفى جابر الدور 4 جناح 10 غرفة 13”.

وبدا الفنان الكويتي في حالة من الإعياء تبدو عليه علامات الإجهاد، لاسيما وأن الصورة أظهرت أنبوبًا يشبه أنابيب التغذية متصلًا بأنفه.

ولم يكشف عبدالمحسن القصاص عن طبيعة العملية التي أجراها أو تفاصيلها؛ إلا أن متابعيه وزملاءه من الفنانين أبدوا حالة كبيرة من التعاطف معه.

تعاطف مع عبدالمحسن القصاص:

وعلقت الفنانة الكويتية هدى حسين على الصورة التي نشرها القصاص، كاتبة: “ألف سلامة يا الغالي ما تشوف شر”.

كما قال الفنان الكويتي داوود حسين: “بوحسن الغالي.. ألف سلامة عليك يا خوي.. أجر وعافية”.

ونشر المنتج الكويتي محمد عاشور، صورة تجمعه بالفنان عبدالمحسن القصاص، معلقًا: “أجر وعافية.. يرقد الفنان الخلوق والأخ الكبير عبدالمحسن القفاص في مستشفى جابر الأحمد”.

من هو عبدالمحسن القصاص؟

ولد الفنان الكويتي عبدالمحسن القفاص في 26 من فبراير 1977م، وحصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ القفاص مسيرته الفنية منذ عام 2007م، عبر مجموعة من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية؛ منها: أم البنات، وأنين، وساهر الليل، وانتصارات، ومصاص الدماء 2، ونور الظلام، وسلام، وشادي الضحى، وحبيب الأرض.