كشف القانوني أحمد الشيخي عن أول رد من النادي الأهلي تعليقًا على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من قيد أي صفقات جديدة.

وكان الشيخي كشف مسبقًا أن الفيفا منع الراقي من التسجيل بدءًا من اليوم الأربعاء؛ وذلك بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا.

ثم عاد الشيخي في تغريدة أخرى قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “تواصلنا مع الزملاء بالنادي الأهلي ووردنا منهم مشكورين التوضيح التالي، النادي أكد أنه لم يصله خطاب المنع من التسجيل حتى الآن”.

وتابع: “النادي أضاف أنه عند وصول الخطاب سيرفق للفيفا ما يُثبت باستئنافه لدى CAS خلال المهلة المحددة، وسيتمكن من التسجيل في الصيف”.

تفاصيل قضية دي سوزا ضد الأهلي:

وكان دي سوزا انضم إلى الراقي، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف فنربخشه التركي، في صفقة قدرت قيمتها بـ12 مليون يورو “46.5 مليون ريال تقريبًا”.

ولعب 41 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، سجل خلالها هدفًا وصنع 6 آخرين، قبل أن يفسخ عقده، في صيف 2020، وينتقل إلى بشكتاش التركي “مجانًا”، حيث تقدم بشكوى ضد الراقي بسبب عدم نيله مستحقاته المالية المتأخرة من النادي.