اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار عدد من دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا، بأنه غير معقول.

لافروف يرفص التصرف الأوروبي

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم علق لافروف على ما وصفه بالقرارات غير المسبوقة التي اتخذها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي والتي حالت دون زيارته إلى صربيا بالقول “حدث ما لا يمكن تصوره” واعتبر ذلك عملًا مثيرًا للاستياء” بحسب روسيا اليوم.

توسع الناتو يقلق روسيا

وتابع الوزير الروسي أن حلف الناتو يحتاج إلى دول مثل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية لتوسيع موطئ القدم المناهض لروسيا في أوروبا وشدد على أن تصرفات الغرب تهدف إلى حرمان صربيا من إمكانية اختيار شركاء لها ومنعها من ممارسة سياسة خارجية سيادية، ووصف هذا الموقف الغربي بأنه ضرب من الوقاحة، مضيفًا أن ذلك لم يعد يثير أي دهشة.