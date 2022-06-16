ينتظر العالم أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، بعدما أعلنت شركة “لايتيير” الهولندية أنها ستبدأ في صناعتها هذا الخريف.

وقال الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة ليكس هوفسلوت: “إن أكثر ما يميز السيارة هو مجموعة نقل الحركة الأكثر كفاءة في العالم، بالإضافة إلى خفة وزنها”.

طاقة أكثر بتكلفة أقل

وأكد أن إضافة الشمس باعتبارها مصدرًا للطاقة يبعث مزيدًا من الاطمئنان تجاه الشحن الدائم للسيارة، بمصروفات أقل.

وتابع في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أجنبية: “موديل لايتيير 0 يبلغ تكلفته 250 ألف يورو”.

وأكمل: “السيارات الكهربائية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تعتمد على الشبكة الكهربائية التي تظل قائمة في الغالب على الطاقة المستمدة من الوقود الحفري”

ألواح شمسية

وقد أوضحت الشركة أنها ستضع الألواح الشمسية المنحنية في سقف السيارة وغطاء محركها وجذعها، لتغذية البطاريات الكهربائية بالطاقة.

وتقول الشركة إن السيارة ستكون قادرة على السير لمسافة 388 ميلا بدون التوقف لإعادة الشحن.