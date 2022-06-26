يمر النادي الأهلي بفترة صعبة حاليًا، وذلك قبل مواجهته نادي الشباب في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي بحاجة إلى الفوز على الليث، لأن أي نتيجة أخرى قد تعني هبوط الراقي رسميًا وللمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو”.

إدارة ماجد النفيعي أمام الانتقادات

جماهير الراقي أكدت أنه حتى في حال البقاء ستطلب من إدارة ماجد النفيعي الرحيل عن العمل في النادي مع رحيل موسى المحياني.

وهو الأمر الذي ذكره الإعلامي عبد الله الزهراني حيث أشار إلى أن إدارة النفيعي سوف ترحل عن النادي وستتولى إدارة جديدة شؤون الفريق.

حسين عبد الغني ورقة رابحة لـ الأهلي

وبوقت سابق، طالب مجموعة كبيرة من جمهور الراقي، حسين عبد الغني، نجم الكرة السعودية والراقي السابق، بالعودة والعمل الإداري داخل الراقي لإنقاذه من الهبوط.

وألمح الإعلامي متعب بن عبد الله عبر حسابه في “تويتر إلى أن حسين عبد الغني قد يعود للعمل الإداري داخل الراقي حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله سيكون سببًا بعد توفيق الله في بقاء الأهلي بـ دوري المحترفين”.