يواجه الفريق الكروي الأول بـ الأهلي حاليًّا خطر الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ بسبب النتائج المتراجعة للفريق.

وتعمل إدارة ماجد النفيعي على إنقاذ وضع الفريق تجنبًا للهبوط وغضب جماهير الراقي بنهاية الموسم.

حكم أجنبي لـ مباراة الأهلي والرائد:

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة ماجد النفيعي طلبت من الاتحاد السعودي لكرة القدم استقطاب حكم أجنبي في مباراة الرائد بالجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي نايف العتيبي أن إدارة الراقي ستسعى لإحضار حكم أجنبي لمباراة الرائد التي تعد عنق الزجاجة لـ الراقي.

الراقي بحاجة للفوز على نادي الرائد في الجولة الـ29، لكي يرتفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 محاولًا التقدم للمركز التاسع.

وستصبح الأزمة لنادي الرائد في حال خسر من الراقي، كذلك مصير الرائد متعلق بتعادل الفيصلي أو الباطن في آخر جولتين لهما في دوري المحترفين. الأهلي في المركز الحادي عشر:

يذكر أن الراقي متواجد حاليًّا في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبينه وبين مراكز الهبوط فارق نقطة واحدة، حيث يبتعد عن الرائد صاحب المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة.