أعرب نجم منتخب السعودية الأولمبي، أيمن يحيى عند سعادته بفوز الأخضر ضد الإمارات اليوم، والتأهل إلى الدور التالي في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

أيمن يحيى سعيد بالتأهل

وعلق أيمن يحيى على نتيجة مباراة السعودية ضد الإمارات، قائلًا: “الحمد لله على التأهل، لعبت اليوم خلف المهاجم وكنت متمركزًا بشكل صحيح في الهدف”.

وتابع خلال تصريحاته لـSSC، قائلًا: “كنا يدًا واحدة داخل الملعب، وفرضنا أسلوبنا في مباراة اليوم، ونعد الجماهير بالتأهل أمام فيتنام وإن شاء الله نعود باللقب”.

فوز السعودية ضد الإمارات

ولعب منتخب السعودية ضد الإمارات على ملعب لوكوموتيف طشقند ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، سجلهما أيمن يحيى وسعود عبدالحميد.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وبفارق الأهداف عن اليابان صاحبة المركز الثاني، ليتأهلا سويًا إلى الدور ربع النهائي.