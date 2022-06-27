نددت السودان بإقدام إثيوبيا على إعدام عدد من الجنود السودانيين الذين وقعوا في الأسر لدى القوات الإثيوبية قبل عدة أشهر.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان ليلة الاثنين، أن الجيش الإثيوبي أعدم سبعة من جنود سودانيين ومدنيا كانوا أسرى لديه منذ أشهر.

الجيش السوداني يهدد

وقال الجيش السوداني في بيانه: ” قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم”، مضيفا أن إثيوبيا قامت بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور.

وتعهد الجيش السوداني “بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال، دونه المهج والأرواح” بحسب سكاي نيوز عربية.

حزب المؤتمر يندد بموقف إثيوبيا

من جانبه ندد حزب المؤتمر السوداني بإعدام الجيش الإثيوبي للجنود السودانيين، مطالبًا الحكومة الإثيوبية بتوضيح ملابسات الجريمة. كما دعا الحزب الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملابسات الجريمة.

الصراع السوداني الإثيوبي

وتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيغراي، شمالي إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سدٍ عملاقٍ للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.