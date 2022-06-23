أوضحت وزارة التعليم أبرز ملامح الإجراءات المطورة لتنفيذ حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ والتي بدأت اليوم.

وأشارت إلى أن الأهداف تتمثل في:

الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.

تحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات.

تقليص قوائم الانتظار مع الاحتفاظ بنقاط المفاضلة.

كما تتضمن: تسديد الاحتياج التعليمي، وتطوير العملية التعليمية.



آليات حركة النقل الخارجي

وتتمثل الآليات، فييما يلي:

الاستعانة بقواعد أكثر مرونة وموضوعية، لتطوير عناصر المفاضلة.

ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.

منح المتقدمين السابقين نقاطًا تحفظ حقوقهم.

وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.

وتمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

إجراءات حركة النقل

وكشفت وزارة التعليم عن القواعد والضوابط والإجراءات المطورة التي تحكم حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

وقالت الوزارة إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة وهي كما يلي:

تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين.

منح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة.

احتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.​

تعديل وزن عنصر المفاضلة من 10 إلى 5 درجات بالنسبة لمدير المدرسة والمشرف التربوي.

موعد التسجيل في حركة النقل