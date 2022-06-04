أكدت وزارة الحج والعمرة، أن فترة التسجيل في موسم الحد تمتد من أمس الجمعة وحتى السبت المقبل 12/ 11/ 1443هـ الموافق 11 يونيو 2022، فيما ستُجرى قرعة إلكترونية لاختيار المرشحين، ويبدأ إعلامهم بترشيحهم للحج الأحد 13/ 11/ 1443هـ الموافق 12 يونيو 2022.

شروط التسجيل:

جاء ذلك بحسب الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لموسم حجّ 1443هـ الذي أصدرته الوزارة اليوم السبت، والذي تضمن شروط التسجيل لأداء مناسك الحج، وطرق التسجيل عبر المسار الإلكتروني على موقع الوزارة وكذلك تطبيق “اعتمرنا”، وآلية القرعة العشوائية وطريقة سداد قيمة الباقة المختارة، وعددًا من التعليمات قبل الالتحاق بحملة الحج، إضافةً إلى بعض الإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك.

طباعة التصريح:

وبيّن الدليل أنه يتم طباعة تصاريح الحج عبر “أبشر”، ويمكن إلغاء الحجز بعد طباعة التصريح عبر “أبشر” وكذلك “اعتمرنا”.