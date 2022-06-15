أحبطت مديرية مكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من (3) ملايين قرص إمفيتامين.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,575,000) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحوزة مقيمَيْن ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية التركية، مخبأة داخل شحنة مواد بناء.

إحالة إلى النيابة:

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

