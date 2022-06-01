أعلنت مديرية حرس الحدود إحباط محاولات تهريب (435) كيلوجراماً من الحشيش و(45.6) طناً من القات و(22,000) قرص إمفيتامين والقبض على المشاركين فيها.

إحباط محاولات تهريب (435) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(45.6) طن من نبات القات المخدر و(22,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، في عدد من مناطق المملكة.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/oqx2DpIxC1 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 1, 2022

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (435) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(45.6) طن من نبات القات المخدر و(22,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (43) متهمًا، منهم (25) مواطنًا، و(18) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (10) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.