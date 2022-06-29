أحبطت مديرية مكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من (3) ملايين قرص إمفيتامين.

تفاصيل الواقعة:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,510,000) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الاسلامي، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة (3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و(4) مواطنين.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.