تترقب الجماهير مباراة الفتح ضد الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على تحقيق الفوز في الجولات الحاسمة.

معاناة الفتح ضد الهلال:

ويُعاني الفتح ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاضا 25 مباراة، فاز الزعيم في 19 مواجهة، مقابل 3 انتصارات للنموذجي، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لأكثر عدد من الهزائم في الدوري السعودي للمحترفين أمام الهلال، كما أنه استقبل 64 هدفًا خلال مواجهتهما، ما يزيد من صعوبة المباراة المقبلة.

الفريقان في الدوري:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.