يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا أمام الفرق الصاعدة، ما يحفزه لمواصلة التألق وتجاوز عقبة الحزم.

النصر يتألق أمام الفرق الصاعدة

ونجح النصر في تحقيق العلامة الكاملة في آخر 9 مباريات خاضها ضد الفرق الصاعدة خارج ملعبه، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات، وتمكن من تسجيل 31 هدفًا.

ويطمح العالمي للظهور بشكل مميز في مباراة النصر ضد الحزم، وتحقيق الفوز لضمان الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية بعد تأكد هبوطه لدوري يلو.

مباراة النصر ضد الحزم اليوم



ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الحزم على ملعب نادي الحزم عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ55 نقطة.