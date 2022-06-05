أعلن البيت الأبيض أنه تم إخلاء الرئيس الأمريكي جو بايدن زوجته من منزله في ولاية ديلاوير المطلة على المحيط الأطلسي بعد اختراق طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور بالقرب من منزله.

بايدن آمن

وذكر البيت الأبيض، أنه لم يكن هناك أي تهديد لبايدن وأسرته وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحا أنه بعد تقييم الوضع، عاد الرئيس الأمريكي وزوجته جيل إلى منزلهما في شاطئ ريهوبوث.

وقالت وكالة الخدمة السرية في بيان إن الطائرة اقتيدت على الفور من المجال الجوي المحظور بعد أن دخلت بالخطأ منطقة آمنة.

وأوضحت أنها ستجري مقابلة مع الطيار الذي وفقا للتحقيق الأولي لم يكن على قناة إرسال لاسلكي مناسبة ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة.

منطقة حظر طيران

وكما هو معتاد بالنسبة للرحلات الرئاسية خارج واشنطن، نشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيود الطيران في وقت مبكر هذا الأسبوع قبل زيارة بايدن للبلدة المطلة على الشاطئ. تشمل القيود منطقة حظر طيران نصف قطرها 10 أميال ضمن منطقة محظورة بطول 30 ميلاً.