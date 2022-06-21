وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتدريس اللغة الإنجليزية بدءًا من المرحلة الابتدائية لأول مرة في تاريخ البلاد.

دراسة عميقة:

وقال مجلس الوزراء في بيان له عقب اجتماع ترأسه تبون في العاصمة الجزائرية لمناقشة برامج التعليم بالبلاد: إن الرئيس “أمر باعتماد اللغة الإنجليزية بدءًا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة للخبراء والمختصين”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومخرجاته، لكن بموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية.

مطالب بإدراجها:

وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت مطالب من أحزاب وجمعيات جزائرية تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات الأولى للتعليم باعتبارها أكثر اللغات انتشارًا في الأوساط العلمية عالميًّا.

ونصت تعليمات تبون بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف محددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.