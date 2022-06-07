فازت جمعية إرواء بالمركز الأول في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز (فرع الاستدامة).

وهنأ ماجد بن عبدالعزيز الفراج، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، المدير التنفيذي لجمعية (إرواء)، متعب المسيند ومنسوبيها؛ وذلك لحصولهم على المركز الأول في الجائزة.

عرض مرئي:

وقدمت الجمعية عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الجمعية، وناقش الجانبان أبرز المعوقات والتحديدات في مجال المياه الصالحة للشرب، ومناقشة الأفكار والمبادرات وسبل تطبيقها وتفعيلها.

وفي نهاية الزيارة، قدمت الجمعية درعًا تذكاريًّا لمدير عام فرع الوزارة الفراج.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد فرع الوزارة للجمعية صباح الخميس المنصرم.

الجدير بالذكر أن الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء) هي جمعية خيرية تأسست في مدينة الرياض، بتاريخ 1437هـ/ 2015م وتشمل خدماتها جميع مناطق المملكة، وهي متخصصة في تقديم خدمات المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج، مع حرصها على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الماء وموارده وترشيد استهلاكه والمحافظة على مخزونه ومصادره.