قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب 4 مباريات، بعدما بدرت منه إشارات غير لائقة تجاه الحكم المساعد في مباراة الأهلي أول أمس بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب طرد بانيجا:

وكان اللاعب الأرجنتيني وجه إشارات غير لائقة للحكم المساعد مما جعله يستدعي الحكم محمد الهويش حيث قام الأخير بإعطاء لاعب الشباب بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الأهلي.

اللاعب الشبابي تم تغريمه 40 ألف ريال بسبب تلك الإشارات، وسيغيب عن أول 4 جولات من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل.