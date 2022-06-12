أكدت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج عام 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

وكانت قد انتهت مع بداية اليوم الأحد، المدة المقررة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة، وسيتم خلال ساعات إعلان المرشحين لحج هذا العام، وأعداد المتقدمين بلغت أكثر من 390 ألفًا.

وأكدت وزارة الحج، أنه سيتم اختيار المرشحين بالقرعة الإلكترونية والأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقًا.

وفي وقت سابق، أوضح متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم السبت 11 يونيو 2022، حيث سيتم إغلاق المسار الإلكتروني.

آلية اختيار المرشحين للحج:

وأضاف: “سنبدأ الفرز والقرعة لاختيار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم إبلاغهم برسالة نصية مسجلة”.

وأوضح متحدث وزارة الحج والعمرة، أن هناك 390 ألف رغبة تسجيل للحج من حجاج الداخل حتى الآن، موضحًا أن عدد الحجاج هذا العام سيكون مليون حاج من المقيمين بالمملكة والخارج.

التسجيل عبر المسار الإلكتروني:

وتابع: “عندما فتحنا باب التسجيل يوم الرابع من شهر ذي القعدة، بدأت عمليات الطلبات واستعراض الرغبات والباقات وتسجيل الرغبات من المواطنين من خلال المسار الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى”.

وأضاف سعيد إلى أن العدد يتغير كل دقيقة، ولا يوجد أولوية لعميلة القبول النهائي للتسجيل المبكر أو المؤخر، والعدد تجاوز 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل.

استكمال البيانات عبر اعتمرنا:

من جهتها، أوضحت وزارة الحج والعمرة، مساء أمس السبت، أهمية استكمال بيانات ورغبات الحجاج عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب عبر الرابط التالي (اضغط هنا)”.

المسار الإلكتروني:

وأضافت وزارة الحج والعمرة في بيان لها: “للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة.. بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية”.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل– الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام– هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.