أعلن منتخب مصر لكرة القدم، اليوم الخميس عن إصابة الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري بفيروس كورونا، قبل مواجهة منتخب غينيا الأحد المقبل.

حارس الأهلي مهدد بالغياب عن مواجهة غينيا

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب المصري عبر “تويتر” أن نتيجة المسحة جاءت إيجابية لـ الشناوي صاحب الـ32 عامًا قبل مواجهة منتخب غينيا الأحد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الشناوي شارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا الاثنين الماضي حيث خسر المارد الأحمر اللقب أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي بثنائية دون رد.

يذكر أن نادي النصر كان سبق له وأن اهتم بضم الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية السابقة، لكن المارد الأحمر رفض التفريط في اللاعب.