تعرض اللاعبان هيثم عسيري ونواف العقيدي للإصابة في مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، مما يُربك حسابات الأخضر قبل خوض المباراة النهائية.

إصابتان في مباراة واحدة:

وكان هيثم عسيري تعرض للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وسقط أرضًا ليدخل مكانه حسن العيسى، كذلك أُصيب نواف العقيدي بالدقيقة الـ86، ودخل بدلًا منه الحارس عبدالرحمن الشمري.

حامد الغامدي رجل مباراة الأخضر وأستراليا:

وفي وقت سابق، فاز حامد الغامدي بجائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد أن ساهم في فوز الأخضر الأولمبي بثنائية دون رد والتأهل لنهائي البطولة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب حامد الغامدي بعد تألقه في مباراة أستراليا حيث فاز المنتخب السعودي بهدفي حسن العيسى وأيمن يحيى.

سيواجه المنتخب السعودي، الفائز من مباراة اليابان وأوزبكستان في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.