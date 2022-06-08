أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء.

وقد شملت القائمة أحياء المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي بحسب الجدول التالي:

تعويضات إزالة الأحياء العشوائية

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة وبمبلغ مليار ريال.

وأكدت اللجنة أنَّ صرف التعويضات لباقي المواطنين سيكون تباعًا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأشارت اللجنة أنَّ تسليم التعويضات يأتي امتدادًا للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها، وأوضحت أنَّ أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلًا من وزارة: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.