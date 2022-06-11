هاجمت الإعلامية السورية شكران ياسين، وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، بسبب نكرانه لمساعدات المملكة ودول الخليج إلى لبنان خلال السنوات الماضية.

مساعدات المملكة إلى لبنان

وقالت شكران في فيديو عبر حسابها بموقع “تويتر”:”هناك مثل عربي يقول إذا شبع الحمار نهق.. وهذا ما حدث مع جورج.. الفقير أخلاقيًا وفكريًا عمره ما راح يصير غني لأنه عنده فقر بالأخلاق بداخله”.

وأضافت:”السعودية حتى عام 2015 قدمت 72 مليار دولار للبنان، وفي 2006 قدمت 570 مليون دولار و10 مليارات دولار قدمت على هيئة استثمارات في لبنان من قبل رجال أعمال سعوديين.. وملايين الدولارات من المساعدات للجيش اللبناني وما زالت لليوم”.

ولفتت: “والهلال الأحمر الإماراتي قدم ما لا يمكن إحصاؤه للشعب اللبناني، ويطلع جورج قرداحي يقول ما قدموا لنا شيء الجاحد الناكر أتمنى الشعب اللبناني الوفي يرد على هذا الكائن”.

نكران وجحود جورج قرداحي

جاء ذلك بعد تصريحات قرداحي التليفزيونية التي زعم فيها بأن دول الخليج لم تقدم شيئًا للبنان طوال العشر سنوات الماضية.