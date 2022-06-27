أعلنت نيوم اليوم عن شراكتها الإستراتيجية مع شركة “ماكلارين ريسينغ” ، لتصبح بذلك الشريك الرئيسي لفرق ماكلارين في سباقات فورمولا إي وإكستريم إي تحت شعار “نيوم ماكلارين لسباقات السيارات الكهربائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر, أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لدفع عجلة الابتكار في رياضة السيارات والتعاون في تقديم ابتكارات وتقنيات تساهم في إعادة تعريف مستقبل الرياضة والصناعات النظيفة المتقدمة وتؤكد التزام نيوم بأهدافها المستدامة.

أهداف نيوم ماكلارين

وقال : انطلاقا من موقع نيوم كمحرك اقتصادي للمملكة والمنطقة، وتأكيدًا على التزامنا التام بقيادة الحلول المستدامة ومعالجة أكثر التحديات إلحاحًا في العالم، وقعنا هذه الشراكة مع “ماكلارين ريسينغ”، والتي سنسخر من خلالها مواردنا وخبراتنا للخروج بنتائج مبهرة وحلول مبتكرة، للرياضة بشكل عام ولرياضة السيارات بشكل خاص”, مشيراً إلى أن هذه الشراكة تواكب رؤية نيوم في أن تكون مقرا للشركات الرائدة ومختبرًا حيًّا يمكنهم من تطوير الأبحاث الصناعية، والتعاون في تقديم ابتكارات وتقنيات جديدة وتجربتها, بصفتها شريك “أوكساچون” التقني، ومن خلال مقرها في مركز الأبحاث والإبتكار في “أوكساچون”، ستتعاون ماكلارين مع نيوم في عدة مجالات، وستشارك خبراتها الرقمية والتحليلية من خلال برنامج ماكلارين “مُسرع الأعمال” الذي يقوم بترجمة بيانات الأداء بشكل يتطابق مع ثقافة ونهج نيوم الابتكاري، وتسريع الأفكار من المختبرات إلى السوق ويشكل حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم والمملكة بشكل عام.

رعاية المهندسين والطلاب السعوديين

وأكد أن هذه الشراكة ستتوسع بين نيوم وماكلارين في عام 2023 عبر إطلاق برنامج مخصّص لرعاية المهندسين والطلاب السعوديين، تحت عنوان “أسلوب ماكلارين”، بهدف إطلاق العنان لإمكانات وطموحات فريق نيوم من خلال مجموعة من المبادرات، حيث سينضم عشرون خريجاً سعودياً من برنامج نيوم للخريجين لمدة عام واحد إلى ماكلارين ريسينغ في مركز ماكلارين للتكنولوجيا في المملكة المتحدة.

بدوره، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ زاك براون , بهذه الشراكة، لافتا إلى أنها تحول مهم في مسيرة ماكلارين لسباقات الفورمولا إي وتوحيد لسلسلة سباقاتها الكهربائية.

وأبان أن انضمام نيوم في منظومة ماكلارين ريسينغ, يعدّ حدثا ضخماً يدشن الدخول لعالم سباقات الفورمولا إي ويوحد السباقات للسيارات الكهربائية, مشيراً إلى أن العمل مع نيوم من خلال المدينة الصناعية الرائدة “أوكساچون” سيتيح تقديم مساهمات قيمة من خلال برنامج “مُسرع الأعمال” مما يفتح آفاقاً جديدة نحو منظومة صناعية متقدمة ونظيفة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تكوين فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي من خلال اكتمال إجراءات الاستحواذ على فريق مرسيدس-إي كيو فورمولا إي خلال هذا العام, وكانت نيوم قد استضافت السباق الافتتاحي للموسم الثاني من إكستريم إي الذي أقيم في فبراير من هذا العام، والذي سلّط الضوء على التحدّيات المناخية في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة ومستدامة في رياضة السيارات في المنطقة. كما تعد مبادرات نيوم في هذا الإطار، جزءاً محورياً من جهود المملكة لتعزيز نهج الاستدامة البيئية على كل المستويات، ومن بينها رياضة السيارات, حيث وقعت وزارة الرياضة اتفاقيات لاستضافة فعاليات عالمية ذائعة الصيت في هذا المجال مثل الفورمولا إي وإكستريم إي والفورمولا واحد ورالي داكار.