أعلنت شركة معرفة المالية (معرفة كابيتال) بصفتها المستشار المالي للطرح لأسهم شركة أمواج الدولية في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح لعدد (600,000) سهم عادي تمثل (10%) من أسهمها.

سعر الطرح:

وأوضحت معرفة كابيتال أن سعر الطرح 72 ريالاً للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 976% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 21-10-1443هـ (الموافق 22-05-2022م) حتى يوم الأربعاء 24-10-1443هـ (الموافق 25-05-2022م).

تحديد موعد الإدراج:

ولفتت معرفة المالية بصفتها المستشار المالي وشركة الإنماء للإستثمار بصفته مدير الإكتتاب، إلى إكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة أمواج الدولية في السوق الموازية “نمو”.